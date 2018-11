Infineon hat 50 Prozent im Köcher

Selten waren die Zeiten für Anleger so spannend wie in diesen drei Wochen seit Mitte Oktober, selten war das Umfeld für Derivate so schön. Hohe Volatilität, Stimmungsindikatoren auf Tiefstand, merklich gestutzte Kurse der Basiswerte – ein Traum. Doch kann das gutgehen, was wir im Favoritendepot mit Infineon vorhaben? Unser ausgesuchtes Papier, ein Bonus,liefert Prozent 20 Seitwärtsrendite pro Jahr. Wir glauben – ja. Und haben unser Depot von 30% Investitionsquote und 70% Cash Ende September auf 95% Investitionsquote zum 1.11 hochgeschraubt. Unserliegt seit Jahresbeginn zweistellig! imwährend der DAX zweistellig imliegt. Doch wir wollen ausbauen und haben Ihnen deshalb zuletzt im Exklusivbereich die Handlungsweise bis Jahresende an die Hand gegeben. Dazu gibt es jeden Tag Research, Hintergründe, Fakten und Anlageideen. Seien Sie dabei, wenn Sie Lust haben. Hier noch einmal ein grafischer Vergleich unserer Depots gegen den DAX.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon nach dem Quartalsbericht auf “Buy” mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein starkes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den zwei zurückliegenden zwei Jahrzehnten habe sich Infineon deutlich besser geschlagen als der Halbleitermarkt. Dies sollte auch künftig dank der deutlichen Ausrichtung auf die Automobilindustrie der Fall sein, so Hollfelder