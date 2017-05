Infineon auf Erfolgskurs

Infineon glänzt mir guten Zahlen. Für das zweite Quartal hat der Konzern ein deutlich höheres Ergebnis vermeldet und auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zum 30. September angehoben. Der Aktienkurs des Unternehmens konsolidiert sich nach einem starken Ausbruch Ende März zuletzt über der 18 Euro Marke. Interessierte Anleger können mit der Aktienanleiheaus unserer-Liste von einer weiteren Seitwärtsentwicklung des Aktienkurses profitieren.

Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Umsatzes von 8 bis 11 Prozent und stellt eine Segmentergebnis-Marge von 17 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz bereits um 12 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, als Gewinn konnten 743 Millionen Euro eingestrichen werden. Verantwortlich für das aktuelle Wachstum ist laut Ploss der hohe Auftragseingang aus der Automobilbranche, besonders aus China sei die Zahl der Aufträge stark gestiegen.

Aber auch die Industriesparte Industrial Power Control kann eine gestiegene Nachfrage verzeichnen. Der Hersteller von Halbleiter- und Systemlösungen mit Sitz in Neubiberg kündigte zudem an, aufgrund der guten Entwicklung von Umsatz und Auftragseigängen weitere Investitionen vornehmen zu wollen. Insgesamt stehen Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von rund einer Milliarde Euro im Raum.

Maximale Renditechance von 6,84 Prozent per anno

Der Aktienkurs bewegt sich zuletzt in einem stabilen Seitwärtskurs über der 18 Euro Marke. Wir schauen uns die Aktienanleihe PR39SC auf Infineon etwas genauer an. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 17 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Der Basispreis sollte bei Laufzeitende im Juni 2018 nicht unterschritten sein um die maximale Rendite von 6,84 Prozent zu erreichen, was einer jährlichen Rendite von 6,19 Prozent per anno entspricht. Notiert der Aktienkurs bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 58,8235 Aktien von Infineon geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 9,50 Prozent.

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere Anlageideen auf Infineon, unter anderem eine offensivere Aktienanleihe mit der WKN PR5Q6C (Basispreis 19 Euro, Kupon 15 Prozent, max. Rendite p.a. 13,64 Prozent) oder einen Turbo mit der WKN CY1C62 (Hebel: 4,3).