Infineon-Zertifikat mit 45% Schutz und 8% Chance

Die Aktie des zu den Weltmarktführern zählenden Unternehmens der Branche der Halbleiter- und Systemlösungen, Infineon (DE0006231004,) befand sich bereits vor dem großen Ausverkauf der vergangenen Tage stark unter Druck. Am 28. Oktober 2020 fand die bemerkenswerte Talfahrt der Infineon-Aktie bei 23,37 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt. Allerdings ist anzumerken, dass diesem Kursrutsch innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 25. September 2020 bis zum 14. Oktober 2020 ein gewaltiger 26-prozentiger Kurssprung von 22,46 Euro auf 28,33 Euro voranging.

Wer den Kurssturz der als stark unterbewertet eingeschätzten Infineon-Aktie als überzogen ansieht und das aktuelle Niveau für einen günstigen Investitionszeitpunkt für die Aktie ansieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Anschaffung eines Anlage-Zertifikates mit hohem Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen.

Die Anlage-Idee: Anleger, die der Infineon-Aktie zwar eine Stabilisierung zutrauen, die aber auch bei einem stärkeren Kursrückgang zu positiver Rendite gelangen wollen, könnten ein Investment in ein Bonus-Zertifikat mit Cap in Erwägung ziehen. Im Gegensatz zu einem direkten Aktieninvestment ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen Chancen auf überproportional hohe Erträge. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann für positive Rendite sorgen, wenn die Infineon-Aktie bis zum Juni 2020 mit bis zu 45 Prozent ins Minus rutscht.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 13 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2021 mit dem Bonuslevel in Höhe von 26 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF2K1V1) auf die Infineon-Aktie befindet sich die Barriere bei 13 Euro. Bei 20 Euro wurden Bonuslevel und der Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. Juni 2021, am 24. Juni 2021 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Infineon-Aktienkurs von 23,82 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 24,11 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 24,11 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten acht Monaten einen Bruttoertrag von 7,83 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 45,42 Prozent auf 13 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 13 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 18. Juni 2021 festgestellten Schlusskurs der Infineon-Aktie zurückbezahlt. Allerdings begrenzt der Cap auch in diesem Fall den maximalen Auszahlungsbetrag auf 26 Euro.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

