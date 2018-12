Infineon, Wirecard, Bayer – Punktsieg und Waffenstillstand

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Donald Trump hat die Zeichen erkannt. Der Handelskrieg ist mindestens ein Punktsieg für den US-Präsidenten. Mit dem am Samstag verkündeten Waffenstillstand kann der Präsident nun einen versöhnlichen Abschluss finden. Das hilft den Börsen, auf die man in den USA traditionell einen stärkeren Blick wirft, aber auch den heimischen Bauern, deren Produkte nun wieder nach China gehen. In der Nacht auf Montag liegt der chinesische Index übe drei Prozent im Plus. Auch der DAX dürfte über 11.400 Punkten in den Handel gehen. Wir empfehlen weiterhin den Einstieg bei Bayer über Discounter TR4VCD und Discount-Call HX3K84 . Bei Wirecard greifen Bullen zum Turbo MF6MH9 . Unsere Empfehlung lautet Discount-Call HX4Y02 und Capped-Bonus HX2HB7 . Bei Infineon sind Sie mit dem Discounter CQ6F6Z gut aufgestellt.