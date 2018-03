Infineon, VW, Telekom – rein ins Depot

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser, wir wissen – wir sind langweilig und in der alten Welt stehengeblieben. Während andere Tesla oder Netflix hochjubeln und 200er-KGVs oder bei Tesla auch KVVs (Kurs-Verlust-Verhältnis) bejubeln, nerven wir Sie mit Abständen zu 200-Tage-Linien, Buchwert, Gewinnen, EBITDA, einstelligen KGVs bei mancher DAX-Aktie und sogar mit sowas wie Dividenden. Igitt. Aber sorry, wir sind so oldschool, uns gefallen sogar deutsche Diesel-Verbrecher-Böse-Böse-Konzerne, die moralisch natürlich dumm dastehen, aber blöderweise gewinnseitig jede Tesla weit hinter sich lassen. Deshalb – Discounter auf VW, BMW oder gar Telekom oder Infineon sind bei uns zu finden. Mit einer frischen Absicherung für das Defensivdepot in Form der HX0QEZ . Das gesamte Depot sehen Sie hier noch einmal – alle Papiere bleiben interessant und kaufenswert.

Neben der ISIN finden Sie den Depotwert und das Aufnahmedatum.