Infineon: Unterstützung verloren! Absturz oder Gegenwehr!

Bei Infineon ISIN: DE0006231004 liegt die Unterstützung bei 16,25 Euro. Am Montag und Dienstag gab es einen Test dieser Marke und am Mittwoch ging im Tagesverlauf diese Linie verloren und der Kursverlust ist besonders stark ausgefallen. Einzig und allein sieht Barclays Capital ein Kursziel unter dem Tageskurs und die übrigen Analysten sind überwiegend positiv für Infineon gestimmt… Die Charttechnik hilft im Moment allerdings auch nicht weiter, um auf eine optimistische Idee zu kommen, denn der kurzfristige Abwärtstrend ist intakt. Was jetzt hilft, wäre, dass die Indizes ins Plus drehen. Wie Sie sehen, ist die Lage ist noch völlig unsicher und es kann eine starke Trading-Chance in beide Richtungen geben. Wenn Sie mehr wissen möchten und mit welchen Hebel-Produkten wir wo einsteigen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

