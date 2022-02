Infineon: Trendpfeile zeigen weiter nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) kennt seit Ende letzten Jahres nur eine Richtung, nach unten!



Aus Sicht der Markttechnik befindet sich der Kurs seit 19.11.21 in einer Abwärtsbewegung, welche sich durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs darstellt. Am heutigen Freitag rutscht die Notierung erneut deutlich ab und steht aktuell bei 31,89 Euro. Solange hier keine klaren Anzeichen einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr erkennbar sind, bleiben wir an der Seitenlinie und meiden den Griff ins "fallende Messer".

Infineon Tageschart





Finanztrends Video zu Infineon



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.