Infineon: Der Treffer hat sich auf + 60% entwickelt! Geht da mehr?

Erst am vergangenen Mittwoch hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Infineon hingewiesen. Die Überschrift des Artikel lautete: „Infineon: Haben wir das Tief gesehen? Trading-Chance voraus!“ In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: „Nach dem Hoch bei rund 22,50 Euro hatte sich der Aufwärtstrend wieder aufgelöst und die Aktie war am 05.09. wieder an der Unterstützung im Bereich von 21,00 Euro angekommen. Die Unterstützung in diesem Bereich bot keinen Halt und es ging im Anschluss bis auf 18,27 Euro nach unten. Nach dem Hoch im Juni bei 25,76 Euro haben Aktionäre einen Verlust von ca. 30 Prozent zu beklagen und man fragt sich, wann bei dieser Aktie die Schmerzgrenze erreicht sein wird. Die Analysten sehen Infineon in großer Mehrheit positiv und alle Kursziele der Analysten aus dem Jahre 2018 liegen mit einer Ausnahme weit über dem Tageskurs. Sollte es nach dem Kursdessaster vom Mittwoch wieder nach oben gehen, wird Infineon für einen „heißen Trade“ interessant.

Am Donnerstag vergangener Woche begann der Wideraufstieg und der im Express-Service genannte Einstiegskurs wurde im Tagesverlauf geschafft. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir neben dem Einstiegskurs auch ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 14,73-fache erhöhen konnte. Wenn sich die Gegenreaktion fortsetzt, könnte es aus charttechnischer Sicht zumindest bis in den Bereich von 21,00 Euro gehen. Diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt waren, liegen jetzt mit 60% vorn und können den Trade in der Gewinnzone absichern.

