Infineon in der Tradingrange: Hohe Chancen mit (Turbo)-Calls

Die seit dem März 2020 andauernde Aufwärtsbewegung der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) gipfelte am 6.4.21 bei 37,30 Euro im höchsten Stand seit 20 Jahren. Nach einer Kurskorrektur auf bis zu 29,79 Euro trat die Aktie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der einer Bandbreite von 31 bis 34,80 ein. Derzeit hält sich die Aktie mit 32,07 Euro am unteren Rand der Handelsspanne auf.

Die Experten von Goldman Sachs stufen die Infineon-Aktie in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 43,60 Euro als kaufenswert ein. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder den oberen Rand der Tradingrange bei 34,80 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 1, ISIN: DE000DFT4K43, wurde beim Aktienkurs von 32,07 Euro mit 1,11 – 1,16 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat wieder der Anstieg auf 34,80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,30 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,67 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,67 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE4ESH0, wurde beim Aktienkurs 32,07 Euro mit 2,45 – 2,48 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 34,80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,13 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,691 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,691 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA3YDC7, wurde beim Aktienkurs 32,07 Euro mit 3,57 – 3,59 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 34,80 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,10 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek