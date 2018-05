Infineon – Topbildung denkbar

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat die Korrektur des DAX nach oben, sprich die Erholung, gut genutzt. Von 21 Euro aus geht es bis kurz unter das Mehrjahreshoch bei 25 Euro. Doch nun beginnt der Gefahr zweiter Teil in Form eines möglichen Tripletops. Wir stellen daher explizit einen Put vor zur Spekulation – Basis 22 Euro, Laufzeit Mitte 2019 – WKN. Die Analysten sind bei Infineon uneins. Einige wie JP nötigen sich ein kaufen ab, das eigentlich ein halten ist. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und leicht angehobenen Jahreszielen auf “Overweight” mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Halbleiterkonzerns. Damit sei seine Kaufempfehlung nach wie vor intakt.

Egmond bei uns sieht das anders, er sieht Infineon in einem möglichen Abschwung gefährdet und als Zykliker negativ betroffen.