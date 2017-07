Infineon Technologies (Daily) - Drohende S-K-S-Formation

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":



















In den letzten Jahren zählte die Entwicklung der Infineon-Aktie zu den absoluten Erfolgsgeschichtenam deutschen Aktienmarkt. Auf Monatsbasis wurde im Juni allerdings eine sog. „outsidecandle“ ausgeprägt, d. h. das Monatshoch lag im Juni höher und das Monatstief niedrigerals die entsprechenden Pendants des Vormonats. In diesem Muster spiegelt sich dererhöhte Grad an Nervosität wider. Brechen Anleger nun die Zeitebene herunter, so markierendie jüngsten Tiefs bei 18,25/16 EUR eine mehr als bedeutende Haltezone. Fällt dieseBastion stünde bei dem Technologietitel nämlich eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formationzu Buche, aus der sich immerhin ein rechnerisches Abschlagspotential von rund 2,20EUR ableiten ließe. Den gegenwärtigen Druck auf das Papier verdeutlichen auch dietrendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, welche jüngst synchron neue Ausstiegssignalegeneriert haben. Im Fall einer negativen Weichenstellung bildet die Kombination ausder 200-Tages-Linie und dem Aufwärtstrend seit August 2015 (akt. bei 17,60/51 EUR)noch einen markanten Rückzugsbereich.