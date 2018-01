Infineon - Stopp nachziehen!

Die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon mit Sitz in Neubiberg, Bundesland Bayern, zog am Vortag weiter an und konnte die Marke von 25,00 Euro überschreiten. Im Tagesverlauf kam die Aktie wieder etwas unter 25,00 Euro zurück.

Das Papier ging bei 24,93 Euro aus dem Handel. Es könnte nun eine Korrektur bis in den Bereich von 24,00 Euro bevorstehen. Am bestehenden Aufwärtstrend würde sich dann aber zunächst nichts ändern. Der Stopp der Long-Position wird nachgezogen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 24,00 Euro eröffnet. Stopp auf 24,70 Euro hochziehen. Kursziel bei 25,50 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon (Tageschart) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25,00 / 25,50 Euro Unterstützungen: 24,00 / 23,00 / 22,60 Euro

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group gestattet.Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de