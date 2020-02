Infineon: Spitzenreiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Auch Infineon stand gestern ganz im Fokus der Quartalszahlen - kam dabei aber deutlich besser weg als Siemens. Infineon kletterte mit einem Kurszuwachs von rund 8,4 Prozent an die Spitze der DAX-Gewinnerliste. Zur Freude der Anleger war Infineons Geschäft im vergangenen Quartal profitabler als gedacht. Die Umsatzrendite stieg auf 15,5 Prozent, erwartet wurden im Vorfeld lediglich 13 Prozent. EUWAX

