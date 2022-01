Infineon, SAP und ASML mit 7,5% Zinsen und 41% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":





Die Nachfrage der Anleger nach Investments, die dem Thema „Nachhaltigkeit“ entsprechen, nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu und wird sich auch in Zukunft erhöhen. Deshalb offerieren bereits etliche Emittenten, wie beispielsweise die RCB, Produkte an, die den „ESG“-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entsprechen.

Derzeit bietet die RCB die bereits zweite Auflage der Europa Technologie-Anleihe auf die Infineon- (ISIN: DE0006231004), die ASML Holding- (ISIN: NL0010273215) und die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) zur Zeichnung an, die den Nachhaltigkeitskriterien des Raiffeisen Research entspricht.

7,50% Zinsen, 41% Sicherheit

Die Schlusskurse der Infineon-, der ASML Holding- und der SAP-Aktie vom 10.2.22 werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse errechnet. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 11.2.22 bis zum 7.2.24 erstrecken wird, liegen bei 59 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 11.2.23 und am 11.2.24, erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 7,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die Kurse der drei Aktien auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 12.2.24 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs während dieses Zeitraumes seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben. Falls alle drei Aktie nach der Barriereberührung wieder oberhalb der Basispreise notieren, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis zurückbezahlt.

Die RCB-7,50% Europa Technologie Aktienanleihe, fällig am 12.2.24, ISIN: AT0000A2UWR2, kann noch bis 9.2.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 7,50 Prozent abwerfen, wenn die den RCB-Nachhaltigkeitskriterien entsprechenden Infineon-, ASML Holding und SAP-Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestens 41 Prozent unterhalb der am 10.2.22 ermittelten Schlusskurse notieren.

Walter Kozubek