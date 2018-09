Infineon-Puts mit 183%-Chance bei Kursrückgang auf 18€

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnten sich die Kursverluste bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) ausweiten. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Infineon-Aktie markierte am 22. November 2017 nach einer langen und starken Rally ein Hoch bei 25,44 EUR. Danach schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung ein. Als untere Begrenzung dieser Bewegung diente die Zone zwischen 21,07 und 20,48 EUR. In der letzten Woche fiel der Chiphersteller aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten raus. In dieser Woche bestätigt sich der Rückfall.

Ausblick: Damit muss in den nächsten Wochen mit weiteren Kursverlusten in der Infineon-Aktie gerechnet werden. Nächstes Ziel ist der Bereich um 17,97 EUR. Ein Anstieg über 21,07 EUR erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. Allerdings würden dadurch wieder Käufer in die Aktie gelockt werden, so dass anschließend Gewinne in Richtung 22,00 und sogar 25,44 EUR möglich wären.“

Wer beim aktuellen Infineon-Aktienkurs von 19,91 Euro von einem Kursrückgang auf bis zu 18 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 19 Euro

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 19 Euro, Bewertungstag 16.11.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM56L99, wurde beim Aktienkurs von 19,91 Euro mit 0,607– 0,617 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Infineon-Aktie im nächsten Monat auf 18 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,31 Euro (+112 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 20,8141 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,8141 Euro, BV 1, ISIN: DE000PZ2HJR7, wurde beim Aktienkurs von 19,91 Euro mit 0,98 – 0,99 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen auf 18 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt, auf 2,81 Euro (+183 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



