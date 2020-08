Infineon: Potenziale im Seitwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nachdem der einzige europäische Top-10-Chip-Hersteller das vergangene Quartal trotz Corona-bedingt kriselndem Automobilsektor besser als erwartet abgeschlossen hat, zog die Aktie von Infineon (DE0006231004) im August erneut bis auf knapp 23 Euro an, scheiterte aber bislang an den 12-Monats-Höchstständen von Mitte Juli in der Region um 23,50 Euro. Wer davon ausgeht, dass die guten Nachrichten erstmal abgearbeitet sind und das Abwärtspotenzial zugleich überschaubar ist, kann mit einer nach persönlichem Risikoappetit gewählten Strategie von einem Seitwärtstrend profitieren.

Der Ultrakurzläufer am Geld mit kleinem Puffer und hoher Rendite

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000JM31024 von J.P: Morgan bietet bei einem Preis von 21,71 Euro einen Sicherheitspuffer von 5,1 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 22,50 Euro ergibt sich eine Renditechance von 0,79 Euro oder 35 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.9.20 unter dem Cap, erhalten Anleger anstelle der Zahlung des Höchstbetrags die Lieferung einer Aktie.

Die kurzfristige Strategie mit komfortablem Sicherheitspuffer und Barriere

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP (ISIN DE000PH10XT9) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 24 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 18 Euro (Puffer 21,4 Prozent) bis zum Bewertungstag (18.12.20) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 22,02 Euro liegt der maximale Gewinn bei 1,98 Euro, was einer Rendite 25,6 Prozent p.a. entspricht. Besonders attraktiv: Bei Verletzung der Barriere geht kein Aufgeld verloren (!) – das Zertifikat handelt derzeit mit einem Abgeld von ca. 0,90 Euro ganze 4 Prozent günstiger als die Aktie!

Die Zinsstrategie mit überschaubarer Laufzeit und Puffer

Die Aktienanleihe der HVB (ISIN DE000HZ62KT6) zahlt einen fixen Kupon von 6,9 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari kann die effektive Rendite auf 11,6 Prozent p.a. steigen, wenn die Aktie am Bewertungstag (19.3.21) auf oder über dem Basispreis von 20 Euro schließt, andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 50 Aktien (= 1.000 Euro / 20 Euro). Puffer 12 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Infineon-Aktie ausgehen und auf eine vorab bekannte Renditechance plus Sicherheitspuffer setzen möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen