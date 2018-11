Infineon: Ist der Kurssturz übertrieben?

Die Aktie von Infineon verlor in nur wenigen Monaten etwa ein Drittel ihres Werts. Der Aktienmarkt sorgt sich um die Konjunktur. Doch ist der Kurssturz bei Infineon übertrieben? Für risikofreudige Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Infineon vor.

Chip-Aktien gehörten in den vergangenen Wochen zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Auch das Papier von Infineon knallte Richtung Süden. Seit Juni hat sich der Wert der Infineon-Aktie etwa um ein Drittel verringert. Was für ein Absturz - der DAX verlor im gleichen Zeitraum etwa 13 Prozent an Wert. Warum aber stürzte die Infineon-Aktie dermaßen ab? Der Markt befürchtet eine weltweite Konjunktur-Abkühlung. Nicht zuletzt auch aufgrund des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Dass es insbesondere Chip-Aktien in den vergangenen Wochen so heftig erwischte, verwundert nicht. Zum einen gab es in der Branche einige Gewinnwarnungen wie beispielsweise von Texas Instruments. Zum anderen gelten Chip-Aktien als so genannte Frühzykliker. Darunter versteht man Aktien, die als erstes auf vermutete Veränderungen des Konjunkturzyklus reagieren.

Gut gefüllte Auftragsbücher

Bei Infineon selbst ist man indes zuversichtlich, was die zukünftigen Chancen der Chip-Branche anbelangt. "Die Digitalisierung und Elektrifizierung vieler Bereiche des täglichen Lebens sorgen für anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen. Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Geschäftsjahr 2019 und wollen weiterhin überdurchschnittlich wachsen", äußerte sich Vorstandschef Reinhard Ploss vorgestern im Zuge des jüngsten Quartalsberichts. "Politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten behalten wir im Blick und können bei Bedarf angemessen reagieren", so Ploss weiter. Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aktie von Infineon nach Zahlen von 30 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern liefere im für die Branche sehr schwierigen Umfeld weiter starke Ergebnisse ab. Mit Blick auf die Chips zum Energie-Management als wichtigsten Umsatzträger bleibe man optimistisch.

Aufwärtstrendkanal

Zum Chart. Die Aktie von Infineon befindet sich in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 16,50 Euro verläuft. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 15,75 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN SE31QL) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Infineon ausgehen, mit einem Hebel von 2,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere, beträgt aktuell 35 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des aktuellen Jahrestiefs bei 15,65 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,84 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel könnte um 25 Euro liegen. Somit ergibt sich bei dieser Trading-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4,2 zu 1.

Infineon (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 16,49 Euro

Mini Future Long auf Infineon (Stand: 14.11.2018, 07.50 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SE31QL

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 6,65/6,67 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 10,81 Euro

Basiswert: Infineon KO-Schwelle: 11,33 Euro

akt. Kurs Basiswert: 17,46 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 14,19 Euro Hebel: 2,6

Kurschance: + 113 Prozent Quelle: Société Générale





