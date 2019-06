Infineon: Falscher Zeitpunkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der deutsche Halbleiterwert Infineon ist charttechnisch in höchster Not.Die Aktie notiert inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit September2016. Wobei die jüngsten Abschläge nicht nur dem allgemein schlechtenBörsenklima für Chipwerte geschuldet sind, sondern auch einem falschenTiming. Denn eigentlich lieferte Infineon Anfang dieser Woche starkeNachrichten.So hat man sich den Zuschlag für den amerikanischen ChipherstellersCypress Semiconductor gesichert, dessen Halbleiter insbesondere beiautonom fahrenden Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Infineon will damitseinen eigenen industriellen Fußabdruck in diesem Bereich weiterausbauen, also durchaus eine wegweisende Akquisition. Allerdings: Die 9Milliarden Euro (inklusive Schulden), die Infineon bereit ist zu zahlen,werden im Markt als zu teuer angesehen. Schließlich bezahlt der deutscheChiphersteller damit ein stolzes Premium von 46 %. Und das ausgerechnetzu einem Zeitpunkt, wo die Börsen wegen der Unsicherheiten bezüglich desUS-chinesischen Handelskrieges sowieso schon im Korrekturmodus sind undGeschäfte in China, etwa mit Huawei, auch für Infineon immer schwierigerwerden.Zudem zeigt der Trend in der Halbleiterbranche derzeit generell nachunten. Da die Akquisition teilweise auch durch die Ausgabe neuer Aktienwird, gibt es obendrein auch noch eine entsprechende Gewinnverwässerungalter Aktien. Die spannende Frage ist jetzt, wo die Aktie von Infineonwieder Halt finden kann. Eine erste Auffanglinie wäre im Bereich von 14Euro identifiziert. Allerdings ginge wohl das Risiko auch noch in denBereich von 12 Euro hinunter. Inwieweit hier eine Stabilisierunggelingen kann, hängt natürlich vom allgemeinen Umfeld ab. Sollte es docheine Entspannung im Handelskrieg geben, dürften Infineon sicherlich aneinem Rebound basteln können. Im Moment fehlen dafür noch die Anzeichen.Deshalb sollten Anleger vorerst die Füße stillhalten.