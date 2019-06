Infineon: Eine Einstiegsgelegenheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Börse hatte dem deutschen Halbleiter-Hersteller Infineon dieÜbernahme des US-Unternehmens Cypress Semiconductor ziemlich übelgenommen. Wobei die strategische Sinnhaftigkeit der Transaktion an sichnicht in Frage gestellt wurde. An dieser besteht kein Zweifel, daCypress Spezialist für Chips ist, die insbesondere bei der Anwendungautonomes Fahren zum Einsatz kommen – für Infineon ein attraktiverZielmarkt.Aber der Preis von 9 Milliarden Euro wurde als zu hoch angesehen. ZumalInfineon, wie an dieser Stelle schon berichtet, einen Teil desKaufpreises durch eine Kapitalerhöhung gegenfinanzierte. Diese istinzwischen abgeschlossen und wurde ausschließlich bei institutionellenAnlegern platziert. Dabei musste Infineon mit 13,70 Euro einendeutlichen Abschlag geben, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelte.Doch dieses Thema scheint inzwischen abgehakt. Denn in den letzten Tagenkonnte sich die Aktie von ihrem bisherigen Jahrestief bei 13,42 Eurowieder lösen und notierte am Dienstag bereits über 15 Euro. EinenRebound auszurufen, wäre hier sicherlich noch etwas verfrüht. Zumal imBereich von 15,70-16,30 Euro noch eine recht harte Widerstandszone aufdie Aktie wartet. Doch könnte die aktuelle Erholung durchaus den Auftaktfür eine nachhaltigere Trendumkehr liefern.Denn auch, wenn das Wettbewerbsumfeld für Halbleiterwerte derzeit immernoch insbesondere durch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA undChina sehr herausfordernd ist, erweisen sich so drastische Kursabstürzewie bei Infineon oftmals im Nachhinein als Einstiegsgelegenheit.