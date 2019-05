Infineon: Chipnachfrage in Gefahr!

Durch die jüngste Zuspitzung im Handelsstreit der USA mit China stellt Google nach dem US-Bann für Huawei seine Geschäfte mit besagtem Konzern ein. Es droht nun ein ausgewachsener Flächenbrand in der Technologiebranche. An der Börse verloren Chiphersteller entsprechend heftig an Wert - allen voran Infineon.

Die Infineon-Aktie war am Montag der größte Verlierer im DAX. Anleger sorgen sich, Infineon könnte im Zuge des US-Banns einen Lieferstopp gegen Huawei verkünden und damit einen großen Kunden verlieren. Anderenfalls könnte Infineon von den US-Amerikanern von dem dortigen Markt ausgeschlossen werden und einen noch viel größeren Schaden erleiden. Entsprechend eingetrübt präsentierte sich die Stimmung der Aktionäre, das Wertpapier musste zu Beginn dieser Woche einen herben Ausverkauf einstecken. Doch das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein, weitere Abgaben sind möglich und erlauben es ein kurzfristiges Short-Setup aufzubauen.

Neue Jahrestiefs möglich

Technisch steckt die Infineon-Aktie seit den Jahreshochs aus Mitte 2018 in einem Abwärtstrend fest, dieser wurde im Oktober durch eine zwischengeschaltete Erholung abgelöst. Im gestrigen Handel rutsche das Papier jedoch aus diesem Trendkanal auf der Unterseite heraus und dürfte nun wieder zu seinen Jahrestiefs aus 2018 bei 15,75 Euro abwärts tendieren. Vielleicht werden noch einmal die Jahreshochs aus 2015 bei 14,19 Euro angesteuert, ehe die Aktie einen tragfähigen Boden vorfindet. Hierzu können Investoren beispielsweise auf das Faktor-Zertifikat Short auf Infineon (WKN VF5TLG)mit einem fest eingebauten Hebel von 6,0 zurückgreifen, dass bei vollständiger Strategieumsetzung eine Rendite von gut 18 Prozent bereithält.

Für ein kurzzeitiges Long-Szenario müsste Infineon mindestens über das Niveau von 18,25 Euro zulegen, in diesem Fall bestünde kurzfristiges Aufwärtspotenzial zurück an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 19,50 Euro. Aber selbst dann bliebe das Chartbild noch recht bärisch zu bewerten, ein echter Befreiungsschlag kann erst oberhalb von 22,00 Euro gelingen.

Infineon (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Short auf Infineon Strategie für fallende Kurse WKN: VF5TLG

Typ: Faktor akt. Kurs: 6,03 - 6,19 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,76132 Euro

Basiswert: Infineon Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 17,11 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 7,30 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 18 Prozent Vontobel Zertifikate

