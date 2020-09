Infineon: Calls mit hohen Chancen bei Wiederaufnahme der Rally

Im Verlauf des vergangenen Monats entwickelte sich der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) durchwegs positiv. Seit Ende Juli konnte sich die Aktie von 21 Euro bis zum 3.9.20 auf bis zu 24,28 Euro um mehr als 15 Prozent steigern. Nach dem gestrigen Sell-Off der Technologiewerte, von dem auch die Infineon-Aktie nicht verschont blieb, schloss die Aktie am 3.9.20 bei 22,88 Euro. Im frühen Handel des 4.9.20 konnte die Aktie einen Teil des Verlustes aufholen und legte bis zu 2,6 Prozent zu.

Da Zulieferern für die Autoindustrie im zweiten Halbjahr gute Chancen zugeschrieben werden und dem Infineon-Konzern in Zukunft wesentliche Ertragssteigerungen zugetraut werden, bekräftigen Experten ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 28 Euro (J.P.Morgan Chase) für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der Infineon-Aktie zutrauen, die kurzfristige Schwäche zu überwinden, um in absehbarer Zeit auf 25 Euro zuzulegen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 23,50 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 23,50 Euro, Bewertungstag 16.10.20, BV 1, ISIN: DE000JC460Z1, wurde beim Aktienkurs von 23,33 Euro mit 1,28 – 1,29 Euro gehandelt.

Wenn sich die Infineon-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 25 Euro steigern kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,05 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,913 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,913 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE0Q3Y0, wurde beim Aktienkurs von 23,33 Euro mit 1,49 – 1,52 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie auf 25 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,09 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,534 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,534 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA10JW4, wurde beim Aktienkurs von 23,33 Euro mit 1,93 – 1,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 25 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,46 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

Walter Kozubek