Infineon-Calls mit 94%-Chance bei Kurserholung auf 35 Euro

Seitdem die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) am 6.4.21 bei 37,30 Euro den höchsten Stand seit 20 Jahren erreichen konnte, geriet die seit Mitte März 2021 andauernde Rally ins Stocken. Nach einer Korrektur auf bis zu 29,79 Euro konnte sich die Aktie bis Mitte Juni zwar wieder auf 34,55 Euro erholen. Im Zuge der durch die Zins- und Inflationsängste ausgelösten Börsenschwäche geriet auch die Infineon-Aktie in den vergangenen Tagen ordentlich unter Druck. Im frühen Handel startete die Aktie mit einem Minus von 0,70 Prozent bei 32,45 Euro in den Handelstag.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von Goldman Sachs, die die Infineon-Aktie in einer neuen Analyse wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern mit einem Kursziel von 43,60 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs durchwegs über weiteres Aufwärtspotenzial verfügen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 1, ISIN: DE000DFT4K43, wurde beim Aktienkurs von 32,45 Euro mit 1,69 – 1,74 Euro gehandelt.

Kann sich die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 35 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,00 Euro (+72 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,099 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,099 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA6U471, wurde beim Aktienkurs 32,45 Euro mit 2,51 – 2,53 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,90 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,943 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,943 Euro, BV 1, ISIN: DE000JJ2EFA6, wurde beim Aktienkurs 32,45 Euro mit 3,58 – 3,59 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 35 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,05 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek