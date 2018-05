Infineon-Calls mit 169%-Chance bei Erreichen des Mehrjahreshochs

Laut einer im UBS-KeyInvest DailyTrader-Newsletter veröffentlichten Analyse rückt bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) das Mehrjahreshoch bei 25,45 Euro in greifbare Nähe. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Zum Jahresanfang 2014 hatte Infineon bei 9,46 Euro ein neues Sechsjahreshoch erreicht. Nach einer kräftigen Korrektur startete die Aktie Ende 2014 erneut durch und erreichte Ende Mai 2015 den Widerstand bei 12,54 Euro. Danach stürzte die Aktie bis in den Bereich von 8,50 Euro ab. Im Oktober 2015 begann ein weiterer Höhenflug, der den Kurs im Dezember 2015 bis auf 14,20 Euro katapultierte. Zum Jahresbeginn 2016 fiel Infineon erneut bis auf 10,50 Euro zurück. Mitte Februar 2016 startete der Titel den nächsten Aufwärtstrend. In dessen Verlauf erreichte die Aktie Anfang Juni 2017 ein Zwischenhoch bei 20,49 Euro. Danach ging die Aktie in einen mittelfristigen Abwärtstrend über, den Infineon erst Anfang September 2017 wieder beendete. Seitdem ist die Aktie kontinuierlich gestiegen. Dabei erreichte der Titel Mitte November 2017 bei 25,45 Euro ein neues zyklisches Mehrjahreshoch. Nach einem kurzzeitigen Rücksetzer bis in den Bereich von 22,00 Euro testete Infineon Ende Januar nochmals das Hoch aus 2017. Anschließend fiel die Aktie bis Anfang April in den Bereich von 20,50 Euro zurück. Seit Anfang dieses Monats ist die Aktie wieder sehr dynamisch gestiegen und markierte in der vergangenen Woche bei 24,56 Euro den höchsten Kurs seit Ende Januar. Damit ist das Allzeithoch wieder in Greifweite gerückt.“

Wenn die Infineon-Aktie im nächsten Monat wieder die Marke von 25,45 Euro erreichen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 17.7.18, BV 1, ISIN: DE000PP65T62, wurde beim Aktienkurs von 24,14 Euro mit 2,48 – 2,49 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 25,45 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,46 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,423 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,423 Euro, BV 1, ISIN: DE000UV7SNW2, wurde beim Aktienkurs von 24,14 Euro mit 0,73 – 0,75 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 25,45 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,02 Euro (+169 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek