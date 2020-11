Infineon-Calls mit 150%-Chance bei Kursanstieg auf 30,05 Euro

Die Infineon-Aktie (DE0006231004) befindet sich seit ihrem Märztief bei 10,13 Euro in einer starken Aufwärtsbewegung, im Zuge derer die Aktie am 14.10.20 bei 28,33 Euro den höchsten Wert seit dem 19.6.2001 verzeichnete. Laut Analyse von www.godmode-trader.de geriet die Aktie danach unter Druck. Nach einem Kursrückgang auf 23,37 Euro legte die Aktie wieder auf 27,45 Euro zu und attackiert im frühen Handel des 20.11.20 den Abwärtstrend über den Hochpunkten vom 14.10.20 und dem 9.11.20 bei 27,03 Euro. Kann die Aktie oberhalb dieses Trends verbleiben, dann könnte ein Anstieg auf 30,05 Euro eintreten, der sich in weiterer Folge auf 40 bis 45 Euro fortsetzen könnte. Unterhalb von 25,44 Euro droht ein Kursrückgang auf bis 23,37 Euro bis 21,85 Euro.

Wer der Infineon-Aktie, die derzeit bei 27,25 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest einen Kursanstieg auf 30,05 Euro zutraut, eine Investition in Long-Hebelprodukten ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 15.1.21, BV 1, ISIN: DE000JC91YU9, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 27,25 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Kursanstieg auf 30,05 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 2,73 Euro (+150 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,017 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,017 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE4ARL2, wurde beim Infineon-Kurs von 27,25 Euro mit 2,35 – 2,38 Euro taxiert.

Wenn die Infineon-Aktie in nächster Zeit auf 30,05 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,03 Euro (+111 Prozent) erhöhen – sofern die Infineon-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,019 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,019 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA3J075, wurde beim Infineon-Kurs von 27,25 Euro mit 3,34 – 3,36 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 30,05 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,03 Euro (+79 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek