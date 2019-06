Infineon-Calls mit 138%-Chance bei Kurserholung auf 16€

In den vergangenen Tagen geriet der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) massiv unter Druck. Am 3.6.19 stürzte der Aktienkurs nach der Bekanntgabe, den US-Konzern Cypress Semiconductor um 9 Milliarden Euro übernehmen zu wollen, um mehr als 8 Prozent ab, da Experten den Kaufpreis als überhöht einschätzten. Allerdings gehen Analysten in ihren längerfristigen Prognosen von positiven Auswirkungen der Übernahme aus und empfehlen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 25 Prozent überwiegend zum Kauf.

Risikobereite Anleger, die der Aktie nach dem Kurssturz zumindest wieder eine Gegenbewegung auf 16 Euro zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 15 Euro, Bewertungstag 16.8.19, BV 1, ISIN: DE000MC1YKQ4, wurde beim Aktienkurs von 14,84 Euro mit 0,90 – 0,91 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats wieder auf 16 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,35 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,099 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,099 Euro, BV 1, ISIN: DE000JP5CTE8, wurde beim Aktienkurs von 14,84 Euro mit 0,78 – 0,80 Euro taxiert.

Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen eine Erholung auf die Marke von 16 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,90 Euro (+138 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,502 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,502 Euro, BV 1, ISIN: DE000GA71R15, wurde beim Aktienkurs von 14,84 Euro mit 1,372 – 1,379 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,49 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek