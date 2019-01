Infineon-Calls mit 131%-Chance bei Kurserholung auf 18€

Nachdem die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) bereits in den vergangenen Wochen starke Kursverluste erlitten hatte, beförderte die Gewinnwarnung von Apple den Aktienkurs des weltweit führenden Anbieters von Halbleiterlösungen am 3.1.19 um bis zu 6 Prozent ins Minus. Mit einem Kursanstieg von 2,50 Prozent setzte die Infineon-Aktie im frühen Handel des 4.1.19 zu einer Korrektur an.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kursrutsch der Infineon-Aktie der vergangenen Wochen übertrieben war, und die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 18 Euro ausweiten wird, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 17 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 1, ISIN: DE000MF7XSG4, wurde beim Aktienkurs von 16,90 Euro mit 1,03 – 1,04 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 18 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,43 Euro (+87 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,214 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,214 Euro, BV 1, ISIN: DE000DDL86Y9, wurde beim Aktienkurs von 16,90 Euro mit 0,75 – 0,77 Euro taxiert.

Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 18 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,78 Euro (+131 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,443 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,443 Euro, BV 1, ISIN: DE000SE9QXN5, wurde beim Aktienkurs von 16,90 Euro mit 1,52 – 1,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 18 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,55 Euro (+66 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek