Infineon-Calls mit 126%-Chance bei Kurserholung auf 17€

Wegen der allgemeinen Schwäche der Chip-Branche und den Folgen des Handelsstreites zwischen den USA und China geriet der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) im Frühjahr des Jahres 2019 massiv unter Druck. Allein innerhalb des kurzen Zeitraumes von Anfang Mai bis Mitte Juni verlor die Aktie nach einem Kursrückgang von 21 Euro auf 14 Euro 33 Prozent ihres Wertes. Danach erholte sich die Aktie wieder auf bis zu 18 Euro, um kurz danach wieder auf bis zu 14,67 Euro nachzugeben. Von diesem Niveau drehte die Aktie allerdings wieder nach oben.

Risikobereite Anleger, die der Aktie nach der Konsolidierung oberhalb von 14,67 Euro nun weiteres Korrekturpotenzial auf zumindest 17 Euro zutrauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 1.8.169), könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 16 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 16 Euro, Bewertungstag 18.10.19, BV 1, ISIN: DE000GB1B750, wurde beim Aktienkurs von 15,71 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats wieder auf 17 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,14 Euro (65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,81 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,81 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ1XT14, wurde beim Aktienkurs von 15,71 Euro mit 0,96 – 0,97 Euro taxiert.

Gelingt der Infineon-Aktie ein Kursanstieg auf die Marke von 17 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,19 Euro (+126 Prozent) erhöhen.

Faktor-Long-Zertifikate

Mit Faktor Long-Zertifikaten können Anleger hingegen mit täglich Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Infineon-Aktie profitieren.

Während das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF0FB84, die Kursbewegungen der Infineon-Aktie mit 5-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem UBS-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000UF0BY19, sogar mit 10-facher Hebelwirkung von einem Kursanstieg der Infineon-Aktie profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek