Infineon-Calls mit 115%-Chance bei Kurserholung auf 19€

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Wegen der allgemeinen Schwäche der Chip-Branche, den Folgen des Handelsstreites zwischen den USA und China und der von den Börsianern mit wenig Begeisterung aufgenommenen Übernahme des US-Konzerns Cypress Semiconductor um 9 Milliarden Euro gab der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) zwischen Anfang Mai und Mitte Juni 2019 von 21 Euro auf 14 Euro um 33 Prozent nach. Danach konnte sich die Aktie wieder auf bis zu 18 Euro erholen.

Nachdem Infineon am 1.8.19 die Börsianer mit einem Umsatzanstieg um zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal und einem höher als erwarteten EBIT positiv überraschte, legte die Aktie im frühen Handel um bis zu 2,87 Prozent zu. Kann die Aktie den Rückenwind der guten Zahlen nützen, um in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 19 Euro zuzulegen, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 18 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 18 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 1, ISIN: DE000GM8CJ06, wurde beim Aktienkurs von 17,36 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Infineon-Aktie im Verlauf des nächsten Monats wieder auf 19 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,16 Euro (+115 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,9254 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,9254 Euro, BV 1, ISIN: DE000JM0AQ50, wurde beim Aktienkurs von 17,36 Euro mit 1,49 – 1,51 Euro taxiert.

Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen eine Erholung auf die Marke von 19 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,07 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,326 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,502 Euro, BV 1, ISIN: DE000SR2SX42, wurde beim Aktienkurs von 17,36 Euro mit 2,13 – 2,14 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 19 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,67 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek