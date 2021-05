Infineon-Calls mit 111%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich nach dem Allzeittief aus dem Jahr 2009 bei 0,34 Euro in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die am 6.4.21 bei 37,30 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Nachdem die Aktie auf den EMA 200 korrigiert hatte, drehte sie – laut Analyse von www.godmode-trader.de - wieder nach oben und näherte sich der Widerstandszone bei 32,76 und 33,11 Euro an. Am vergangenen Freitag brach die Aktie über diese Widerstandszone nach oben hin aus. Nun erscheint ein Anstieg auf 36,77 bis 37,30 Euro möglich. Wird auch dieses Niveau überwunden, dann könnte es weiter aufwärts bis 40 und 44 Euro gehen. Unterhalb von 31,85 Euro droht allerdings ein Kursrutsch auf 29,79 Euro.

Kann die Infineon-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 33,06 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen zumindest auf 36,77 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 1, ISIN: DE000DFM7JT0, wurde beim Aktienkurs von 33,06 Euro mit 1,47 – 1,52 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 36,77 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,20 Euro (+111 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,754 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,754 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE4UWT3, wurde beim Aktienkurs 33,06 Euro mit 3,50 – 3,53 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 36,77 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 7,01 Euro (+99 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,621 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,621 Euro, BV 1, ISIN: DE000JJ16Q53, wurde beim Aktienkurs 33,06 Euro mit 4,63 – 4,64 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 36,77 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,14 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek