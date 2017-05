Infineon-Calls mit 104%-Chance bei Kursanstieg auf 20,50€

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse generierte die Infineon-Aktie, ISIN: DE0006231004, am 15.5.17 ein neues Kaufsignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Infineon befindet sich seit langer Zeit in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde immer wieder von Konsolidierungen und Korrekturen unterbrochen, dauert aber nun schon seit dem Jahr 2009 an. Am 29. März 2017 markierte der Wert ein Hoch bei 19,32 EUR. Anschließend konsolidierte die Aktie einige Zeit. Am Montag brach sie aber mit einer weißen Tageskerze über 19,32 EUR nach oben aus. Gestern behauptete sich der Chiphersteller darüber und bildete auf dem erreichten Niveau eine kleine Unsicherheitskerze aus.

Ausblick: Mit dem Ausbruch am Montag ergab sich ein weiteres Kaufsignal in der Infineon-Aktie. Dieses Signal könnte die Aktie in den Bereich um 21 EUR führen, wo sie auf einer längerfristige obere Pullbacklinie treffen würde. Ein Rückfall auf Tageschlusskursbasis unter 19,32 EUR allerdings kurzfristig negativ. Ein Rücksetzer in Richtung 17,97 EUR wäre nämlich danach möglich.“

Wer beim aktuellen Infineon-Aktienkurs von 19,49 Euro von einem bald einsetzenden Kursanstieg auf zumindest 20,50 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Einschätzung mit den nachfolgend vorgestellten Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 19,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 19,50 Euro, Bewertungstag 16,6.17, BV 1, ISIN: DE000MF04B61, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 19,49 Euro mit 0,51 – 0,53 Euro gehandelt.

Wenn der Kurs der Infineon-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 20,50 Euro zulegt, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 1,08 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,5159 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,5159 Euro, BV 1, ISIN: DE000PR52760, wurde beim Aktienkurs von 19,49 Euro mit 1,01 – 1,02 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Infineon-Aktie in den nächsten Tagen auf 20,50 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,99 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek