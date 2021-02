Infineon-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) notierte nach dem Corona-Crash, der den Aktienkurs auf bis zu 10,13 Euro drückte, bereits wieder im Juni 2020 auf ihrem Vorcrash-Niveau. Im Gegensatz zu den meisten DAX-Werten, die nach der Erholung im Sommer 2020 oftmals in Seitwärtsbewegungen eintraten, setzte die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung permanent fort. Mit einem Kursanstieg von 60 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate befindet sich die Infineon-Aktie hinter der Delivery Hero Aktie an der zweiten Stelle der DAX-Performanceliste für diesen Zeitraum. Mit 36,27 Euro verzeichnete die Infineon-Aktie auch im frühen Handel des 16.2.21 den höchsten Wert seit einem Jahr.

Nachdem Infineon ein guter Start in das neue Geschäftsjahr geglückt ist und Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis bekannt gab und den Ausblick bestätigte, könnte es bei der Aktie, die von den Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 42,30 Euro zum Kauf empfohlen wird, weiter nach oben gehen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 16.4.21, BV 1, ISIN: DE000JJ46QS8, wurde beim Aktienkurs von 36,19 Euro mit 2,24 – 2,25 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat ihren Kursanstieg auf 40 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,35 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,626 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,626 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE53AP2, wurde beim Aktienkurs 36,19 Euro mit 3,65 – 3,68 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 7,37 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,2237 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,2237 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFZ4C65, wurde beim Aktienkurs 36,19 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 40 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,97 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek