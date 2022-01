Infineon: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich nach ihrem langjährigen Kursanstieg, der sie am 19. November 2021 bei 43,85 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Jahren befördert hatte, in einer Konsolidierungsphase. Mittlerweile notiert die Aktie im wegen des möglichen Zinsanstieges relativ nervösen Markumfeldes im Vergleich zum Höchstwert bei 38,30 Euro bereits mit mehr als 12 Prozent im Minus.

In einer neuen Analyse empfahlen die Experten der Berenberg Bank die Infineon-Aktie nicht zuletzt wegen der wegen der starken Nachfrage in einem guten Preisumfeld mit einem Kursziel von 48 Euro zum Kauf. Kann die Infineon-Aktie ihre aktuelle Schwäche ablegen und in den nächsten Wochen wieder auf das Niveau vom Jahresbeginn bei 41,40 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000TT5ZFV6, wurde beim Aktienkurs von 38,30 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat eine Erholung auf 41,40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,863 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,863 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH585F4, wurde beim Aktienkurs 38,30 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 41,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,55 Euro (+112 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,311 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,311 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR9RPA4, wurde beim Aktienkurs 38,30 Euro mit 5,00 – 5,05 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 41,40 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,08 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek