Mit Infineon-Bonus-Zertifikaten zu 8% Ertrag bis zum Jahresende

Seit Ende April 2018, als die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) noch im Bereich von 21 Euro notierte, ging es mit dem Aktienkurs deutlich nach oben. Getrieben von positiven Unternehmensnachrichten, wie nach oben angepasste Umsatz- und Gewinnerwartungen, überwand die Aktie in der Vorwoche die Marke von 25 Euro. Belastet vom schwachen Gesamtmarkt startete auch die Infineon-Aktie schwach in die neue Handelswoche.

Treten die optimistischen Einschätzungen der neuesten Analysen in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 29,90 Euro durchwegs zum Kauf empfohlen wird ein, dann sollte der Aktienkurs auch auf dem erhöhten Niveau durchaus noch über Steigerungspotenzial verfügen. Für Anleger, die das Abwärtsrisiko der Infineon-Aktie als begrenzt ansehen und das (theoretisch) unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments gegen eine solide und gepufferte Seitwärtschance eintauschen möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 20,50 Euro

Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie mit der Barriere bei 20,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 26 Euro, BV 1, ISIN: DE000GM2XEG4, Bewertungstag 21.12.18, wurde beim Infineon-Kurs von 24,77 Euro mit 24,29 – 24,32 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat, das billiger als die Aktie zu bekommen ist, am 28.12.18 mit dem Höchstbetrag von 26 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 6 Monaten einen Ertrag von 6,91 Prozent (=13,40 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs niemals um 17,24 Prozent auf 20,50 Euro oder darunter fällt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 28.12.18 mit dem am 21.12.18 ermittelten Schlusskurs der Infineon-Aktie zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 20,50 Euro

Wer höhere Aufgelder akzeptiert kann seine Renditechancen nochmals deutlich aufbessern. Das UBS-Capped Bonus-Zertifikat auf die Infineon-Aktie mit der Barriere bei 20,50 Euro, Bonus-Level und Cap bei 28 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000UV8EWZ4, wurde beim Aktienkurs von 24,77 Euro mit 25,70 – 25,71 Euro taxiert.

Bleibt der Kurs der Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 28 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,91 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am 28.12.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der Infineon-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek