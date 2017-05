Infineon: Auf Sicht die Nummer eins?

"Die erfreuliche Marktentwicklung, die wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres gesehen haben, hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Die Auftragslage stimmt uns optimistisch und wir haben die Jahresprognose angehoben", so Vorstandschef Reinhard Ploss anlässlich der jüngsten Quartalszahlen. "Neben dem nach wie vor sehr starken Automobilgeschäft kommt nun auch die Nachfrage nach unseren Lösungen für Industrieanwendungen, Stromversorgungen und Haushaltsgeräte richtig in Schwung", zeigte sich Ploss zuversichtlich. Und dies wohl auch zu Recht. Denn auf der Ergebnisseite gelang es Infineon, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Die Analysten der Commerzbank haben das Kursziel für Infineon nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zudem von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipproduzent sei auf dem Weg, als Halbleiterzulieferer für die Autoindustrie bis zum Jahr 2020 die Nummer eins zu werden, so die Analysten.

Seit Juli im Aufwärtstrendkanal

Wie eingangs erwähnt, bewegt sich die Aktie von Infineon in einem Aufwärtstrendkanal. Dieser besteht seit Juli des vergangenen Jahres. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 17,80 Euro. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Infineon (WKN VZ4REV) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer in den kommenden Wochen schnell steigenden Aktie von Infineon ausgehen, mit einem Hebel von 4 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie der im DAX notierten Infineon indes aus dem eben erwähnten Aufwärtstrendkanal nach unten ausbrechen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Infineon (in Euro)