Infineon-Aktie zieht deutlich an - Chartanalyse

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) scheiterte im Januar 2018 am Widerstand bei 25,44 EUR und musste danach einen deutlichen Rückgang auf ein Tief bei 20,26 EUR hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei die Aktie aber am 4. April 2018 wieder nach oben gedreht. Am 4. Mai sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar gelungen. Anschließend sei der Chiphersteller auf ein Hoch bei 24,56 EUR geklettert. Seit diesem Hoch konsolidiere er in einer bullischen Flagge. Am Dienstag habe die Aktie auf der unteren Begrenzung aufgesetzt und ziehe seitdem deutlich an.



Für einen solchen Ausbruch wäre aktuell ein Anstieg über 23,99 EUR notwendig. Sollte es dazu kommen, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 25,44 EUR und vielleicht sogar 27,10 EUR. Sollte es aber zu keinem Ausbruch aus der Flagge kommen, könnte es in den nächsten Tagen noch zu Abgaben in Richtung 22,29/24 EUR kommen. (Analyse vom 31.05.2018)









