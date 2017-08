Infineon: 225 Prozent p.a. in 5 Wochen

Wie Schmidts Katze ging die Aktie von Infineon teilweise ab auf Sicht der vergangenen zwei Jahre. So konnte der Kurs des DAX-Titels seit August 2015 um etwa 130 Prozent zulegen. Aktuell aber befindet sich die Technologieaktie aus Deutschlands Börsen-Eliteliga in einer Konsolidierungsphase. Das Mehrjahreshoch, welches das Papier im Juni bei 20,48 Euro erklomm, gilt als wichtiger Widerstand. Zuvor stellt das Monatshoch von Juli bei 19,68 Euro eine weitere Widerstandsmarke dar. Außerdem befindet sich der Kurs der Infineon-Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 19,30 Euro verläuft. Nach unten hin könnte die 200-Tage-Linie den Kurs absichern. Der unter Anlegern vielbeachtete gleitende Durchschnitt bewegt sich gegenwärtig bei 17,74 Euro. Eine signifikante Unterstützungsmarke bietet zudem das Mehrmonatstief von August des letzten Jahres bei 13,56 Euro.

Infineon (Tageschart in Euro):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Infineon (WKN SE9X1A) können risikofreudige Anleger in etwas mehr als fünf Wochen eine maximale Rendite von 16 Prozent oder 225 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Infineon-Aktie bis einschließlich 15.09.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 12 Euro und 21 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 37 Prozent. Nach oben sind es 9,5 Prozent. Wenn die Aktie von Infineon unter das Mehrmonatstief bei 13,56 Euro fällt oder über das Mehrjahreshoch bei 20,48 Euro steigt, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.