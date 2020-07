Infineon mit 11,20% Zinsen und 20% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Mit einem Kursverlust von 56 Prozent von 23,05 Euro (14.2.20) auf 10,13 Euro (19.3.20) geriet die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) im Zuge des Corona-Crashes besonders stark unter die Räder. Allerdings fiel auch die 127-prozentige Kurserholung auf bis zu 22,98 Euro (10.7.20) besonders kräftig aus. Die Infineon-Aktie zählt somit zu jenen DAX-Werten, die den Kurseinbruch bereits nahezu vollständig überwunden haben.

Erfüllen sich die Erwartungen jener Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 28 Euro (J.P.Morgan) zum Kauf empfehlen, dann könnte es mit der Aktie noch weiter aufwärts gehen. Für Anleger die nach den starken Kursanstiegen zwar von einer weiter anhaltenden freundlichen Grundtendenz der Aktie ausgehen, die aber auch bei leicht nachgebenden Notierungen positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in eine Aktienanleihe mit Sicherheitspuffer interessant sein.

11,20% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 29.7.20 festgestellte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Basispreis für die Société Générale-Aktienanleihe Protect fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 22,80 Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:22,80)=43,85965 Infineon-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im konkreten Fall bei 18.24 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (29.7.21) aktivierte Kapital-Barriere befinden.

Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Infineon-Aktie am Bewertungstag notieren wird, erhalten Anleger am 5.8.21 eine Zinszahlung in Höhe von 11,20 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Notiert die Infineon-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der Infineon-Aktie am Bewertungstag hingegen unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Zuteilung von 43 Infineon-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles von 0,85965 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Société Générale-Aktienanleihe Protect auf die Infineon-Aktie, fällig am 5.8.21, ISIN: DE000SR2UU82, kann noch bis 29.7.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect auf die Infineon-Aktie ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 11,20 Prozent, wenn der Kurs der Infineon-Aktie am 5.8.21 nicht unterhalb von 20 Prozent des am 29.7.20 festgestellten Schlusskurses ermittelt wird.

Walter Kozubek