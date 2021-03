Industriemetalle: Rohstoffe für viele technikbezogene Megatrends

Dem Industriemetall-Sektor dürfte Antrieb verliehen werden. Denn sollten sich Regierungen darauf verständigen, die 15 Billionen US-Dollar schwere Infrastrukturlücke zu schließen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, werden Industriemetalle profitieren1. Einen weiteren Auftrieb erhalten sie durch Investitionen, die den Klimawandel verlangsamen sollen. Als Beispiel dient Bidens Plan, zwei Billionen US-Dollar für den Aufbau nachhaltiger und sauberer Energien zu investieren2.

Viele technologiebezogene Megatrends setzen auf Industriemetalle. So wird beispielsweise prognostiziert, dass die Verwendung von Kupfer in elektrischen Personenkraftwagen von weniger als 0,5 Millionen Tonnen (Mt) 2020 auf über 2,5 Mt 2035 ansteigen wird3. Ebenso werden voraussichtlich höhere Nickelanteile in Batterien zum Antrieb verwendet werden. Bis 2040 dürfte erwartungsgemäß 30 Prozent der Nickelnachfrage auf Batterien entfallen - im Vergleich zu derzeit etwa fünf Prozent4.



Auch Edelmetalle sind in der industriellen Verarbeitung nicht zu unterschätzen. Wenn sich Elektrofahrzeuge durchsetzen, dürfte die Nachfrage nach Silber in der Automobilindustrie bis 2025 auf 88 Millionen Unzen ansteigen, verglichen mit 51 Millionen Unzen 20205. Ebenso könnte die Nachfrage nach Platin deutlich steigen, wenn Brennstoffzellen von den Automobilherstellern als praktikable Energiequelle angenommen werden, da das Metall sowohl als Katalysator in der Brennstoffzelle als auch bei der Herstellung von Wasserstoff Verwendung findet.



