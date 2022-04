Industrielle Silbernachfrage auf neuem Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im Jahr 2021 war die Silbernachfrage gigantisch und dies in jeder Kategorie

Um rund neun Prozent ging die Silbernachfrage im vergangenen Jahr nach oben, so das Silver Institute. Und das war auch das erste Mal seit 1997, dass alle Bereiche nach mehr Silber verlangten. Mehr als vor der Pandemie wurde Silber nachgefragt. Die Industrie sorgte dabei für ein Allzeithoch (508,2 Millionen Unzen von insgesamt 1,05 Milliarden Unzen Silber). Mitursächlich für den enormen Silberbedarf war die boomende Unterhaltungselektronik, der Ausbau des 5G-Netzes oder die klimafreundliche Energiewirtschaft.





Zur gleichen Zeit verbuchte das Edelmetall das erste Defizit seit 2015. Für das Silver Institute führte Metals Focus eine Umfrage durch, um auch eine Prognose für 2022 zu erhalten. Dabei stach besonders die Photovoltaikbranche hervor, die einen Anstieg von rund 13 Prozent verzeichnete, denn weltweit nimmt die Solarenergie zu. Auch der Verteidigungssektor sowie die Luft- und Raumfahrtbranche verbrauchte mehr Silber als zuvor. Sogar die in den letzten Jahren rückläufige Silberverwendung im Bereich Photographie nahm im vergangenen Jahr wieder zu. Beim Silberschmuck gab es in 2021 einen Anstieg von 21 Prozent, wobei aus Indien ein Zuwachs von 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 kam. Auch Silberwaren waren 2021 wieder deutlich gefragter als im Vorjahr. Anleger, die physisches Silber kauften, haben 36 Prozent mehr Silber nach Hause geholt, damit den höchsten Stand seit 2015. Die Zeichen der Zeit stehen nun mal auf unsicherem Wirtschaftswachstum, Inflationssorgen und negativer Realzinsen. Edelmetalle wie Silber sind daher auch in der Zukunft begehrt. Auch die Werte von Gesellschaften mit Silber in den Projekten sollten auf der Beobachtungsliste stehen. So zum Beispiel Discovery Silver oder Kuya Silver. Discovery Silver besitzt mit seinem Flaggschiffprojekt Cordero in Chihuahua eine sehr aussichtsreiche Silberlagerstätte. Kuya Silver belebt die früher produzierende Bethania-Mine in Peru (Silber, Gold, Kupfer, Zink, Blei) wieder.





