Indien treibt Silbernachfrage

Bei der Parlamentswahl in Indien dürfen mehr als 900 Millionen Menschen wählen. Beim Wirtschaftswachstum steht Indien weltweit an erster Stelle

Narendra Modi will besonders die Landwirtschaft unterstützen. Dort soll das Einkommensniveau steigen. Zudem hat sich der bisherige und wohl auch weitere Regierungschef "Make in India" auf die Fahnen geschrieben. Modi will mehr Wertschöpfung im Land behalten. Auch dies würde das Einkommensniveau in der Bevölkerung nach oben hieven.

Da Indien bekannt ist als Land mit Einwohnern, die gerne Gold als Geschenk und Absicherung nehmen, sollte ein höheres Einkommensniveau auch die Nachfrage nach Edelmetallen antreiben. Da die Regierung die Goldnachfrage zuletzt skeptisch gesehen hat, insbesondere da die Einfuhr die Leistungsbilanz schwächte, wurde zuletzt Silber immer beliebter in der indischen Bevölkerung. In 2018 kauften die Inder 6.442 Tonnen Silber, für 2019 wird mit 6.590 Tonnen Silber gerechnet. Wirtschaftswachstum, höhere Einkommen und relativ niedrige Silberpreisen sollen für eine weiter steigende Silbernachfrage sorgen.

Bereits zu den erfolgreichen Silberproduzenten gehört Endeavour Silver. Im ersten Quartal 2019 wurden in den vier mexikanischen Minen insgesamt 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (1.071.355 Unzen Silber, 10.055 Unzen Gold) produziert. Weitere Projekte in Mexiko und Chile stehen auf dem Schirm der Gesellschaft.

MAG Silver und sein Partner Fresnillo arbeiten bestens am Produktionsstart des Juanicipio-Projekts in Mexiko zusammen. Ab 2020 soll die Mine produzieren und zwar durchschnittlich 11,7 Millionen Unzen Silber sowie 43.500 Unzen Gold jährlich. Die Lebensdauer der Mine wird auf anfangs zwölf Jahre geschätzt, wobei erhebliche Explorationsmöglichkeiten im Lizenzgebiet bestehen und für eine zukünftige Erweiterung des Minenbetriebes sorgen könnten.

