Indien kauft wieder Gold

Der zweitgrößte Goldkäufer der Welt, Indien, deckt sich wieder mit Gold ein. Nach einem siebenjährigen Tiefstand hat sich der Verbrauch wieder erholt.



Die indischen Juweliere prognostizieren eine starke Nachfrage nach dem Edelmetall. So sollen die Goldimporte nach Indien im März verglichen mit dem März 2016 deutlich nach oben gegangen sein. Ein Grund liegt sicher in der beginnenden Hochzeitssaison. Auch naht ein großer hinduistischen Feiertag am 29. April, der Akshaya Tritiya-Tag, an dem traditionell sehr viel Gold verschenkt wird. Und der indische Goldmarkt wird zusehends transparenter.





120,8 Tonnen Gold wurden im März 2017 nach Indien verschifft, dies sind 582,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Auch die Handelsdaten aus Indien sind ermutigend und die Wirtschaft wächst. In 2016 sorgte zum einen ein Streik der Juweliere gegen eine Steuer für eine sinkende Nachfrage. Zum anderen brach die Goldnachfrage aufgrund der radikalen Bargeldreform ein. Dies führt zu einem Nachholbedarf der indischen Bevölkerung, der die weitere Goldnachfrage anheizen sollte.

Produzierende Goldgesellschaften sollten also Abnehmer für ihr Edelmetall besitzen. Klondex Mines etwa produziert in drei Minen in Nevada und im kanadischen Manitoba. Im ersten Quartal 2017 wurden wie erwartet gut 57.000 Unzen Goldäquivalent abgebaut. Die für 2017 geschätzte Produktion von 210.000 bis 225.000 Unzen Goldäquivalent (36 Prozent mehr als in 2016) ist, so Paul Huet, Präsident und Ceo, ein realistisches Ziel.

Einen anderen Weg verfolgt Osisko Gold Royalties mit einem besonderen Förderungsmodell im Beteiligungssektor, welches für die Aktionäre weniger mit Risiken behaftet ist. Finanziell bestens aufgestellt besitzt das Unternehmen mehr als 50 Lizenz- und Produktionsbeteiligungen. Eine Beteiligung besteht beispielsweise bei Barkerville Gold Mines, die gerade auf ihrem Goldprojekt Cariboo eine erfreuliche Entdeckung gemacht haben, was wiederum die Aktionäre von Osisko Gold Royalties erfreuen dürfte.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen.