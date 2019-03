Indien vor Wahl interessant

Wahlen sind in unseren Breitengraden eine Angelegenheit, die man an einem Sonntag erledigt. Anderswo ist das Ganze schon komplizierter: Wenn am 11. April die Parlamentswahlen in Indien abgehalten werden, steht nicht schon am 12. April der Sieger fest. Bis zum 19. Mai wird in Indien gewählt. Das liegt daran, dass 900 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben sollen und Indien ein so großes Land ist. Wohl auch wegen der bevorstehenden Wahlen entwickelten sich Aktien aus Indien 2019 bislang eher schleppend. Doch seit einigenTagen ist wieder Musik drin bei indischen Titeln. Der Grund: Wahlprognosen deuten darauf hin, dass die Partei von Amtsinhaber Narendra Modi eine Mehrheit bekommen könnte. Klare Wahlausgänge kommen an der Börse immer gut an. Lange politische Hängepartien sind schlecht für die Kurse.

Analysten sehen Wachstumsperspektive

Die wachsende Mittelschicht und steigende Vermögen der privaten Haushalte sorgen für eine starke Konsumnachfrage – für das Wirtschaftswachstum ein wertvoller Katalysator. Die Delle im Jahr 2017, ausgelöst von der Bargeldreform zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft sowie die Einführung einer einheitlichen Mehrwertsteuer, ist überwunden. Bereits im vierten Quartal 2017 konnte Indien wieder mit gut sieben Prozent kräftig wachsen.„Verschiedene günstige Faktoren wie die gute Ernte in der Landwirtschaft oder der verbesserte Zugang zu Krediten sorgen im Einklang mit steigenden Staatsausgaben vor dem Wahljahr 2019 für ein hohes Wirtschaftswachstum“, heißt es in einer aktuellen Studie der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Darüber hinaus stärken die jüngsten

Wirtschaftsreformen nun das Wachstum. „Einige Schwellenländer setzen Strukturreformen um, die das Wirtschaftswachstum unterstützen sollten“, wie Michael Conelius, Portfolio-Manager bei T. Rowe Price, in einem Marktkommentar ausführt. „Indien hat die Unabhängigkeit seiner Zentralbank erhöht, Maßnahmen gegen die Schwarzmarktwirtschaft eingeführt und sein Steuersystem durch eine landesweite Güter- und Dienstleistungssteuer deutlich vereinfacht.“



