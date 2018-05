Indien: Stimmungstest in Südindien mit unklarem Ausgang

Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Industrieproduktion überraschte im Februar nach oben, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".

Das sei zum einen dem schwachen Vorjahresniveau im Zuge der Währungsreform geschuldet gewesen. Zum anderen aber habe das Produzierende Gewerbe auf breiter Front kräftig zugelegt. Die Inflation sei zwar leicht zurückgegangen, habe aber dennoch etwas über den Erwartungen und weiterhin über dem Zielwert der Notenbank gelegen. Diese habe die Leitzinsen zwar wie erwartet unverändert gelassen, ihre Rhetorik deute aber auf eine straffere Geldpolitik in den kommenden Monaten hin.

Innenpolitisch hätten sich alle Augen auf die Parlamentswahlen im südindischen Unionsstaat Karnataka gerichtet. Die BJP von Indiens Regierungschef Modi sei mit kräftigen Zugewinnen zwar klar stärkste Partei geworden, habe aber die angestrebte absolute Mehrheit verfehlt und müsse in Karnataka möglicherweise weiterhin in der Opposition bleiben. Bis zur allgemeinen unionsweiten Parlamentswahl 2019 werde noch in weiteren fünf Unionsstaaten gewählt werden. Sollte die BJP dabei unter den Erwartungen bleiben, könnte die Zentralregierung weitere Wahlgeschenke verteilen, was sich entsprechend negativ auf die Haushaltslage auswirken würde. Im Gegenzug dürften die Märkte positiv reagieren, wenn sich bei diesen Wahlen eine neuerliche Mehrheit für Modi bei den nationalen Parlamentswahlen im kommenden Jahr abzeichne.

Der Aktienindex in Mumbai habe nach den Korrekturen der Vormonate im April deutlich zugelegt; der BSE Sensex habe ein kräftiges Plus von über 6% verzeichnet. Der IT-Sektor habe zu den großen Gewinnern gehört, was historisch fast immer zu beobachten gewesen sei, wenn die Indische Rupie, wie auch derzeit, unter Abwertungsdruck gestanden habe. (em-report Mai 2018) (24.05.2018/ac/a/m)