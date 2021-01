Index im Fokus: TecDAX

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Der deutsche Aktienindex TecDAX bildet die Wertentwicklung von Aktien der 30 größten und meistgehandelten Technologie-Unternehmen ab. Bei der Branchengewichtung führen Technologie-Titel mit 44,2%. Es folgt der Sektor Gesundheitsversorgung mit 34,8%. Die größten Indexmitglieder sind die Aktien von Infineon mit 10,6%, SAP mit 9,5%, Deutsche Telekom mit 9,5%, Qiagen mit 8,4% und Siemens Healthineers mit 8,3%.

In der letzten Woche verbuchte der TecDAX ein Plus von 3,3%. Am Dienstag notierte der deutsche Technologieindex zum Handelsende erstmals über dem Hoch, auf das er am 19. Februar 2020 geklettert war. Damit sind die Verluste des Pandemie-Crashs mittlerweile vollständig aufgeholt worden. Nach oben ist der Weg jetzt frei, denn basierend auf dem historischen Kursverlauf lassen sich keine Widerstände ableiten. Folglich lässt sich die These aufstellen, dass der TecDAX den am 18. März letzten Jahres begonnen Aufwärtstrend fortsetzen wird. Der bisherige Trendverlauf lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Vom 18. März bis 3. Juni kletterte der Index um 48,2%. In diesem Zeitraum betrug das höchste Verlustrisiko -5,3% (23.04.-04.05.20). Im abwärts gerichteten zweiten Bewegungsabschnitt verlor der TecDAX vom 3. Juni bis zum 30. Oktober -13,8%.



Weil danach wieder ein aufwärts gerichteter Bewegungsabschnitt begonnen hat, lässt sich mittels des zweiten Abschnitts das maximale Verlustrisiko für den Gesamttrend mit -13,8% definieren. Insofern steigt die Wahrscheinlichkeit für einen negativen Trendwechsel erheblich, sollte der TecDAX tiefer als -13,8% unter das letzte Trendhoch fallen. Bezogen auf das Trendhoch vom Donnerstag würde ein Rücksetzer von diesem Ausmaß einem Indexstand von 2.914 Punkten (U) entsprechen. Dieses Niveau liegt derzeit rund -5,1% unter der 200-Tage-Linie.



Am 4. Mai hatte die Abwärtsbewegung -3,3% unter der 200-Tage-Linie gestoppt. Am 30. Oktober war der TecDAX -6,1% unter diese vielbeachtete Signallinie gefallen. Somit kann unterstellt werden, dass der Aufwärtstrend solange intakt ist, bis der TecDAX tiefer als -6,1% unter die 200-Tage-Linie fällt. Aktuell ist der TecDAX noch weit davon entfernt. Vom 30. Oktober bis 21. Januar hat der Index 20,1% an Wert gewonnen. Dabei ist der Verlauf bemerkenswert stabil gewesen. So hat der TecDAX nach einem Trendhoch lediglich um maximal -2,7% korrigiert. Aktuell würde das einem Rücksetzer bis auf 3.289 Punkte entsprechen.



Orientiert man sich am Bewegungsmuster aus dem ersten Abschnitt, dann könnte sich ein Rückgang zwischen -2% bis -5% als eine attraktive Gelegenheit für den Markteinstieg herausstellen. Sollte der Index dagegen tiefer als -5,3% unter das letzte Trendhoch fallen, dann könnte wieder eine schärfere Korrektur ähnlich der aus Abschnitt zwei drohen. Ein denkbares Ziel wären die 200-Tage-Linie bzw. die untere Begrenzungslinie (L1). Die 200- Tage-Linie und die Trendlinie (L1) befinden sich etwa -9 bis -10,5% unter dem aktuellen Indexstand.

* Definition Indexkonzentration: Hoch: Die Top 5 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von über 50%. Mittel: Die Top 10 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von über 50%. Gering: Die Top 10 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von unter 50%

