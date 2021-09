Inder kaufen Gold

Die Festivalsaison in Indien ist in vollem Gange und so haben sich die Goldimporte im August fast verdoppelt

Vor einem Jahr importierte Indien rund 63 Tonnen Gold im August, in diesem Jahr waren es im gleichen Monat 121 Tonnen Gold. Betrachtet man den Wert der Goldimporte, so ist er im Vergleichszeitraum von 3,7 auf 6,7 Milliarden US-Dollar angestiegen. Dieser August steht für die höchste Goldnachfrage seit fünf Monaten. Ursächlich für die hohe Goldnachfrage ist zum einen sicher der eher schwache Preis und zum anderen die anstehende Festivalsaison, deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach dem edlen Metall nicht unterschätzt werden darf. Im August 2021 wirkten sicher auch nachlassende Corona-Fälle, die eine langsame Wiedereröffnung der Geschäfte erlaubten.

Die indische Festivalsaison dauert von August bis November. Das letzte Fest ist das Diwali-Fest oder Lichterfest, ein mehrtägiges hinduistisches Fest. Es ist vergleichbar mit Weihnachten am Tag und in der Nacht mit Silvester. Indien ist der zweitgrößte Goldimporteur der Welt. Ist die Nachfrage aus Indien stark, so wirkt dies unterstützend auf den Goldpreis. Um den Gold- und auch Silbersektor anzukurbeln, hat der Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) die Senkung der Einfuhrzölle für beide Edelmetalle gefordert. Der Vorsitzende der GJEPC, Colin Shah, möchte ein Marktziel von 70 Milliarden US-Dollar erreichen. Die lokalen Preise für alle Goldsorten wurden bereits von der Bangladesh Jewellers Association in Erwartung der Festivalsaison erhöht.

Für den September 2021 wird mit Importen von mehr als 80 Tonnen Gold gerechnet, verglichen mit 12 Tonnen vor einem Jahr. Bevor der Goldpreis wieder anzieht, sollte man sich Goldminenaktien zu Gemüte führen, zum Beispiel Ximen Mining. Das Unternehmen besitzt in British Columbia mehrere Goldprojekte und ein Silberprojekt. Auch Tudor Gold ist in British Columbia mit seinem Hauptprojekt Treaty Creek vertreten. Hier laufen Diamantbohrungen.

