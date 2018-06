Incyte-Aktie: Outperformance erwartet! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Incyte":

Toronto (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets:



Aktienanalyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.



Die FDA habe Olumiant von Eli Lilly/Incyte Corp. die Zulassung erteilt. Auf den ersten Blick halten die Analysten von RBC Capital Markets das Label für unvorteilhaft.



Der Aktienkurs von Incyte reflektiere aber nur in begrenztem Umfang Royalties für das Mittel.



Analyst Brian Abrahams hält am Kursziel für die Incyte-Aktie von 76,00 USD fest.









In ihrer Incyte-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von RBC Capital Markets das Votum "outperform".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Incyte-Aktie:57,65 Euro -2,55% (04.06.2018, 14:06)Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:58,87 Euro +1,04% (04.06.2018, 14:15)Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:USD 67,91 +0,00% (04.06.2018, 14:38, vorbörslich)ISIN Incyte-Aktie:US45337C1027WKN Incyte-Aktie:896133Ticker-Symbol Incyte-Aktie:ICYNasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:INCYIncyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (04.06.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.