Die Impfstoffrevolution – so profitieren Sie!

Liebe Leser,

die Börsen sind heute morgen mit einem nur kleinen Aufschlag gestartet. Noch immer beherrscht ein großes Thema die Märkte, die Kommentare und auch die privaten Diskussionen – dies dürfte derzeit “Corona” sein. Die Entwicklung ist rasant. BioNTech aus Deutschland sowie AstraZeneca aus Großbritannien sind im Grunde die großen Hoffnungen am Markt. Tatsächlich aber sind die Tests noch nicht abgeschlossen und die Zulassungen noch nicht einmal regulär gestartet.

Insgesamt wird es wahrscheinlich nur noch einige Wochen dauern, bis die ersten Zulassungen am Markt sind. Ob es in den letzten Wochen dieses Jahr schon einen Impfstoff geben wird, ist weiterhin offen. Ich habe die Zahlen zu den bisherigen Studienergebnissen gesehen (so weit verfügbar) und gehe davon aus, dass die Zulassungen erfolgen – Verbindungen zu den Zulassungsbehörden habe ich allerdings nicht. So weit die Verfahren allerdings ersichtlich sind, wird es vergleichsweise schnell gehen.

Was passiert dann?

Ich habe in den vergangenen Tagen an dieser Stelle schon über BioNTech und Co. berichtet bzw. darüber, dass die Aktien dann vermutlich durch die berühmte Decken gehen. Tatsächlich ist damit zu rechnen, dass in dem Fall auch andere Aktien durchstarten werden.

Bedenken Sie: Reiseveranstalter werden davon profitieren, dass die Idee entsteht, künftig könnte wieder Urlaub gemacht werden. Hotelketten werden profitieren. Die Branche der Autovermieter wird dann zumindest wieder zusätzliche Phantasie erzeugen.

Insgesamt dürften 10, 12 Branchen von einer tatsächlich erfolgreichen Impfstoff-Nachricht profitieren. Wenn Sie nachhaltig investieren möchten, dann wird es darauf ankommen, Branchen zu wählen, die auch langfristig profitieren.

Die Reiseveranstalter würde ich selbst bei einem Kursausbruch nach oben direkt wieder von der Empfehlungsliste streichen. Niemand weiß, wie groß die Schäden der Unternehmen aktuell sind. Offenbar wurden bereits Dutzende von Kreuzfahrtschiffen einfach verschrottet, da es teurer ist, diese in Häfen an “Stellplätzen” liegen zu lassen, als sie einfach direkt aus der Bilanz heraus abzuschreiben.

Auch bei den Hotelketten weiß niemand, wie hoch die Verbindlichkeiten durch die fehlende Auslastung eigentlich sind. Die wirtschaftliche Einschätzung fällt schwer. Eine der Branche, die aber recht gut kalkulierbar sind, werden dann Versicherungen sein.

Die Versicherungen haben teils erhebliche Summen verloren, da die Börsen den Ausfall von Veranstaltungen mit Kursverlusten bestraft haben. Der Ausfall von Reisen (auch Reiseveranstalter versichern sich gegen Großschäden), fehlende Einnahmen bei Vermietungsgesellschaften etc. belasteten diese Unternehmen stark.

Sollte die Wirtschaft bei einer erfolgreichen Impfstoff-Verbreitung in zahlreichen Bereichen anrollen, verdienen daran – die Versicherungen. Die können mit Verweis auf die jüngsten Schäden recht problemlos die Prämien erhöhen. Wie belastbar die Wirtschaft dann bereits ist, werden wir sehen. Diese Gesellschaften aber holen sich ihr Geld zurück. Dies werden Sie an den Börsenkursen sehen.





