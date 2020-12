Nach der Impfstoff-Rally: Bringt Formycon die Medikamenten-Euphorie [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Formycon":

Das Coronavirus wird unser Leben noch lange beeinflussen, ob wir es wollen oder nicht. Allein schon deshalb, weil sich viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen werden.

Da ist es schön zu hören, dass das deutsche Biopharma-Unternehmen Formycon endlich ein Medikament entwickelt hat, mit dem auch den schwer an Corona erkrankten Patienten geholfen werden kann. Schließlich sind allein in Deutschland schon über 20.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Nach Angaben des Unternehmens kann durch einen selbst entwickelten SARS-CoV-2-Blocker die Infektion von Zellen vollständig verhindert werden. Sollte die Beantragung einer Notfallzulassung für Anfang 2022 erfolgreich verlaufen, könnte uns dies vor allem auch vor weiteren Coronavirus-Epidemien schützen.

174 Prozent dank frühem Einstieg

Die bis dahin wenig beachtete Aktie von Formycon konnte sich dank dieser Nachricht innerhalb von nur einer Woche mehr als verdoppeln. Heute kam es zum Handelsstart erst mal zu Abschlägen. Mathias Muijsson ( MathiasM ) liegt in seinem wikifolio Investment für untersch. Phasen bei Formycon trotzdem noch mit 178 Prozent im Plus. Der Trader hatte die Aktie bereits vor gut sechs (!) Jahren zu damals rund zehn Euro erworben und nach zwischenzeitlichen Teilgewinnmitnahmen zwischen 2016 und 2019 wieder aufgestockt. In diesem Jahr stand Muijsson bislang ausschließlich auf der Verkäufer-Seite. Bei der bislang letzten Transaktion wurde zu Wochenbeginn ein Gewinn von 174 Prozent realisiert.

Bei seiner Suche nach „fundamental aussichtsreichen Unternehmen“ sprang in den vergangenen sechs Jahren ein Plus von 117 Prozent oder durchschnittlichen 13 Prozent p.a. heraus. Nach dem bislang größten Drawdown von 40 Prozent im Frühjahr notiert das Musterdepot jetzt wieder auf Allzeithoch.

+117,6 % seit 27.09.2014

+16,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 3.916,39 investiertes Kapital

MathiasM DE000LS9FPA2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201620182020501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,3 Prozent Schnelle Gewinne und ein neues Investment

Josip Delic ( LiLu ) hat bei Formycon in der Vorwoche einen ersten erfolgreichen Kurzfrist-Trade tätigen können. Für sein wikifolio 7daysafter schlug er am Mittwoch zu 42 Euro zu, um die Position nur einen Tag später zu 53 Euro wieder zu verkaufen. Ein schneller Gewinn von 26 Prozent. Doch das scheint dem Trader noch nicht zu reichen. Gestern jedenfalls ist er bei Kursen von 68 Euro erneut eingestiegen. Mit einem Anteil von nur 1,3 Prozent ist der Nebenwert in dem Ende 2018 eröffneten Portfolio allerdings nicht übermäßig stark vertreten. Das Depot des sehr flexibel agierenden Traders war von der Delle im Frühjahr kaum beeinträchtigt worden, wie sich am maximalen Verlust von nur 18 Prozent zeigt. Demgegenüber steht eine Performance von 105 Prozent. Der Fokus des wikifolios liegt auf Aktien aus technologisch und/oder nachhaltig ausgerichteten Branchen.

+107,6 % seit 19.12.2018

+56,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 78.275,40 investiertes Kapital

LiLu DE000LS9QNT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 19Jul 19Jan 20Jul 20501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 43,5 Prozent Unter Schwankungen zu immer neuen Rekorden

„Formycon könnte einer der ganz großen Corona-Gewinner werden, wenn ihr Medikament tatsächlich so ein Blockbuster wird, wie die Studien vermuten. Unabhängig davon zeigte die Aktie nach dem ersten Neubewertungsmove eine kleine Flaggen-Formation als anstehende Trendfortsetzung. Daher ein klarer Long Play.“ So hat Marco Utke ( ExodusTrading ) seinen am Donnerstag erfolgten Einstieg bei der Aktie begründet, die ihm aktuell bereits ein Plus von 22 Prozent beschert. Bei seinem seit dem Herbst 2016 laufenden wikifolio Exodus Ignition Shares and More gelang dem Trader bei erhöhter Volatilität ein Wertzuwachs von 438 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein mehr als ordentliches Plus von 49 Prozent.

+441,5 % seit 06.09.2016

+76,3 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 359.711,10 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 HelloFresh DE000A161408 5.732.366,39 864 42% 2 Tesla Motors US88160R1014 1.044.102,80 787 47% 3 Formycon DE000A1EWVY8 2.098.881,09 598 66% 4 BioNTech US09075V1026 1.337.727,32 595 59% 5 Amazon US0231351067 5.261.549,63 591 59% 6 Bitcoin Group DE000A1TNV91 1.225.568,90 575 45% 7 AMD US0079031078 6.069.571,01 475 52% 8 Apple US0378331005 768.438,71 454 54% 9 CD Projekt PLOPTTC00011 116.629,29 450 90% 10 CUREVAC NL0015436031 50.172,47 434 46%

ExodusTrading DE000LS9LX86 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20172018201920200250500-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 48,3 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

