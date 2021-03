Impfstoff-News ziehen Aktienmärkte nach oben

Die deutschen Standardwerte starten freundlich in den März: Für den DAX geht es zum Mittag fast 1% nach oben. Die Marke von 14.000 Punkten ist somit keine 100 Punkte mehr entfernt. Grund für die gute Laune an den Aktienmärkten ist die Nachricht über die Impfstoff-Zulassung für den Impfstoff des Pharma-Riesen Johnson & Johnson in den USA. Bereits am Morgen konnten die asiatischen Aktienmärkte getrieben durch die Impfstoff-Meldungen teils deutlich zulegen.