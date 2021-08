Impfstoff-Konzerne im Fokus der Anleger

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Montagvormittag die Papiere des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech. Für die Aktie geht es um rund 1,5% bergab – das Papier rutscht damit vorerst wieder unter die Marke von 300 Euro. Am Morgen verkündete die japanische Regierung, 2,6 Millionen verunreinigte Impfdosen des Konkurrenten Moderna aus dem Verkehr zu ziehen.



2. BASF (WKN BASF11)

Für die Papiere des Chemie-Riesen BASF geht es zum Wochenstart um rund 1% bergauf. Die Aktie notiert damit stärker als der Gesamtmarkt. Auch die letzten Analysten-Einschätzungen zur Aktie waren überwiegend positiv.



3. Pfizer (WKN 852009)

Auch die Aktie des BioNTech-Partners Pfizer verliert am Morgen rund 0,7%. Unlängst äußerte sich Pfizer CEO Albert Bourla besorgt ob möglicher Corona-Varianten, die gegen die bestehenden Impfstoffe resistent sein könnten. „Wir haben noch keine identifiziert, aber wir glauben, dass es wahrscheinlich ist, dass eines Tages eine dieser Varianten auftauchen wird“, prognostiziert der Pfizer-Chef.